Por falta de patrocínio, Prefeitura de SP cancela carnaval de rua previsto para julho

Prefeito disse que gestão municipal não irá destinar dinheiro público para viabilizar o evento. Carnaval fora de época aconteceria nos dias 16 e 17 de julho.

Foto: Agência Brasil















"Mas para tranquilizar os blocos: se lá em fevereiro, a gente fizer o chamamento, que aí é a data ordinária que está no calendário, e faltar patrocínio, que eu não acredito, mas se eventualmente faltar, aí a prefeitura evidentemente vai arcar."





*Do G1.

A Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar o carnaval de rua previsto para os dias 16 e 17 de julho por falta de patrocínio. Na última quinta-feira (7), o segundo pregão para o patrocínio da folia dos blocos de rua não registrou interessados.O evento estava marcado para os dias 16 e 17 de julho. O primeiro pregão para o "Esquenta de Carnaval" foi feito na quinta-feira (24) e também não teve interessados. A Prefeitura baixou o lance inicial de R$ 10 milhões para R$ 6 milhões.Entretanto, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que não irá investir dinheiro público.Em nota, o grupo Ocupa Carnaval, que representa uma série de blocos que pretendiam desfilar no carnaval fora de época, criticou a decisão da prefeitura.O coletivo disse que a gestão municipal havia se comprometido a financiar o evento com recursos próprios.", disse o grupo, em nota.O prefeito Ricardo Nunes disse que, no ano que vem, a prefeitura pode colocar recursos para a organização do evento, caso seja necessário.