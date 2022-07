Cotianos reagem à estudo que coloca a cidade entre as 50 melhores do Brasil: “Piada”

Nas redes sociais, moradores de Cotia não concordaram muito com a colocação do município na pesquisa; veja

Cidade de Cotia. Foto: Vagner Santos





Assim que o Cotia e Cia publicou a reportagem sobre um estudo em que coloca a cidade de Cotia entre as 50 melhores do Brasil, a maioria dos internautas reagiu com ironias e de forma negativa à publicação.





“Melhor pra quem?”; “Piada pronta “; Onde isso”, escreveram alguns.





Boa parte das críticas foi em relação à segurança, como essas: “Pena que não pra segurança, tá bem famosinha no Datena”; “Melhores para roubo do pix né”.





Teve também quem fez crítica com tom de ironia: “Tirando a saúde precária, falta de infraestrutura, transporte público precário, lazer inexistente, destruindo o meio ambiente é uma ótima cidade mesmo.”





E até mesmo quem gostou da pesquisa: “Em primeiro pra mim amo esta cidade.”





Veja os comentários abaixo:













SOBRE O ESTUDO





A pesquisa, realizada em parceria entre a Editora Três e a Agência de Classificação de Risco de Crédito Austin Rating, tem como objetivo analisar, classificar e mapear o nível de desenvolvimento socioeconômico nos 5.565 municípios brasileiros emancipados até 2013.





Foram analisados indicadores municipais do ano de 2021, além dos últimos dez anos. Cotia aparece entre as 50 melhores cidades na classificação geral nacional, na categoria ‘Cidade de Porte Grande’.





O estudo analisou quatro grupos de indicadores (Fiscais, Econômicos, Sociais e Digitais), além de 16 subgrupos (Capacidade de arrecadação, Capacidade de Pagamento, Execução do orçamento, Aplicação na saúde e educação, Capacidade de pagamento, Padrão de vida, Mercado de trabalho, Comércio exterior, Atenção ao jovem, Responsabilidade social, Habitação, Qualidade de vida, Desenvolvimento humano, Saúde, Mobilidade digital e Acesso digital ao conhecimento).





Cotia ficou com a 46ª colocação na Classificação Geral Nacional ‘Cidade de Porte Grande’. Na avaliação dos ‘Indicadores Econômicos’ o município aparece com a 31ª melhor pontuação no ranking ‘Geral Nacional’.