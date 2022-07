Polícia Civil prende suspeito de envolvimento na morte de aposentado em Cotia

José Donizete, pai de um GCM da cidade, foi morto a tiros na semana passada no Jd Sandra

José Donizete, 62. Foto: Reprodução / Brasil Urgente





A Polícia Civil de Cotia prendeu, nesta segunda-feira (11), um homem suspeito de envolvimento no assassinato do aposentado José Donizete de Oliveira Nascimento, 62. Seu José, que é pai de um guarda civil da cidade, foi morto a tiros na quarta-feira da semana passada (6/07), no Jardim Sandra.





Em entrevista ao programa Brasil Urgente, o delegado Adair Marques explicou que a Polícia Civil, desde as primeiras horas da manhã hoje, realizou diligências e conseguiu capturar o primeiro suspeito envolvido no crime.





“Levantamos endereços para diligências e conseguimos capturar o primeiro envolvido nesse crime bárbaro. Temos uma investigação em andamento, mas a identificação de outros suspeitos já é praticamente certa”, explicou.





O CRIME





Segundo depoimentos à Polícia Civil, José estava indo com seu carro para a igreja com sua esposa e mais duas pessoas da família, na noite de quarta-feira (7). Após parar no Jardim Sandra para buscar uma amiga da família, seguiram viagem, mas foram abordados por três bandidos em um veículo, que anunciaram o assalto.





Ainda de acordo com os depoimentos, um dos criminosos, que estava dentro do veículo, arrancou violentamente o idoso para fora do carro. Mas neste momento, de acordo com as vítimas, José teria tentado puxar a arma deste criminoso, mas não conseguiu. Foi neste momento que dois disparos foram efetuados, sendo que um atingiu a vítima.





Segundo os relatos na delegacia, após os disparos, os três criminosos saíram correndo em direção a uma viela, abandonando o veículo na via. Uma das pessoas que estava no carro de José conseguiu dirigir até o Jardim Panorama, onde parou e pediu socorro a um homem, que acabou os levando até a UPA do Atalaia. Mas o idoso não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.





Segundo a Polícia Civil, o carro utilizado pelos criminosos havia sido furtado no dia 1º de maio. Após a realização de exame pericial, o veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que a equipe da unidade realiza diligências visando à identificação e captura dos autores do crime, e que detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial.





A Câmara Municipal de Cotia publicou uma nota de pesar, dizendo que seu José foi um cidadão atuante em sua comunidade e membro da igreja Assembleia de Deus Torre Forte.





“Sr. José Donizete inspirava todos ao redor com o seu carisma, preocupação com o próximo e seu amor a família e amigos. Deixa a esposa, Sra. Marinalva, quatro filhos e nove netos”, diz a nota.