Itapevi abre processo seletivo para contratação de médicos

Nesta quarta-feira (6), a Prefeitura de Itapevi iniciou a contratação de médicos. As funções são para Médico Cirurgião Geral (2 vagas), Médico Pediatra – Urgência e Emergência (1 vaga) e Médico Psiquiatra – Urgência e Emergência (1 vaga). O processo seletivo online acontece até as 17h do dia 12 de julho.





O contrato tem duração de até um ano, permitida uma única prorrogação por igual período. O interessado em participar do processo seletivo deve preencher o link ( https://forms.gle/pKcJxyCDxPVrW9VH9 ) e anexar documentação comprobatória.





Deverão ser entregues: ficha de inscrição preenchida e assinada; documento de identidade (RG); CPF; título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (última votação) e quitação com a obrigação militar (masculino).





Para Médico Cirurgião Geral – Urgência e Emergência é exigido nível superior em medicina, comprovante de experiência de dois anos em cirurgia geral ou título de especialista/residência em cirurgia geral, registro no órgão fiscalizador da profissão (CRM) e comprovante de Habilitação (última anuidade paga do CRM).





Para Médico Pediatra – Urgência e Emergência é obrigatório ter curso de nível superior em Medicina, comprovante de experiência de dois anos em pediatria ou título de especialista/residência em pediatria, registro no CRM e comprovante de Habilitação (última anuidade paga do CRM).





Para Médico Psiquiatra – Urgência e Emergência é pedido nível superior em medicina, título de especialista/residência em psiquiatria, CRM e comprovante de Habilitação (última anuidade paga do CRM).





Para os três cargos, o salário é de R$53,79 por hora, mais gratificação de até 80% (segunda a sexta-feira) e de até 120% (sábado, domingo e feriados). A carga horária é de 24 até 40 horas semanais.





O processo seletivo consiste na análise de currículo discriminando títulos e experiência profissional. O resultado será divulgado no dia 15 de julho, no Diário Oficial, no site www.itapevi.sp.gov.br. Os selecionados serão contatados pelo Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da Prefeitura para entrega de documentos de admissão e realização de exames médicos.