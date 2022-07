Burguer King inaugura loja sem atendimento humano em Barueri | Rudney

Pedido e pagamento são feitos 100% via totens, aplicativo ou delivery; funcionários da unidade trabalham apenas na produção dos lanches.

Divulgação Bk.

A tecnologia cada dia mais presente em nossas vidas também está chegando aos restaurares, o fast food Burguer King por exemplo inaugurou em Barueri uma loja sem atendimento humano para realização de pedidos. A nova loja fica localizado na avenida Vinte e Seis de Março, 535, no Centro, conta com totens de autoatendimento e amplo espaço com dois pavimentos e um drive-thru para os clientes. Trata-se do sexto restaurante na cidade.

Com pedido e pagamento feitos via totens de autoatendimento, além do aplicativo e do delivery a promessa é a de otimizar a experiência do consumidor, “que terá mais tempo e comodidade para personalizar o seu pedido, além da operação, uma vez que os esforços do time estarão focados totalmente na qualidade do produto e serviço de entrega”, explicou Fabio Alves, vice-presidente de desenvolvimento da BK Brasil, segundo o qual a expectativa, é expandir o modelo para outros lugares do país ainda este ano.





E você, é entusiasta de tecnologia em tudo ou prefere o bom e velho atendimento humano?