Podcast 'Universos Para Elos' #4: O brincar da arte e a arte do brincar

Arte: Tiago Costa







Nessa edição, Wil recebeu a pedagoga e documentarista Juliana Ladeia e a escritora, ativista cultural e também educadora Samanta Biotti.



A conversa abordou diversos aspectos da Infância, em especial o primeiro septênio.



A arte para crianças, o poder da cultura popular enquanto instrumento, a importância do brincar livre, foram alguns temas tratados nesse episódio sensível e de grande importância para todos nós, adultos responsáveis pela criação dos pequenos e de um mundo mais humanizado para eles.



O conteúdo também pode ser acessado também pelo Spotfy.









FICHA TÉCNICA

Âncora e Direção: Wil Delarte

Produção: Israel Neto (Timbres Produções)

Arte: Tiago Costa

Imagem, Voz e Vídeo: Edegar Ferreira

Assist. Multimídia: Jovi Saturno

Trilha: Acordes do Pensar (Os Equilibristas)

Realização: ORUM Artes

@UniversosParaElos

