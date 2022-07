PSD oficializa apoio a Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo de SP

A escolha do PSD representa uma derrota para o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e para o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), que buscavam o apoio da legenda de Kassab na corrida eleitoral paulista

Tarcísio tem apoio do presidente Jair Bolsonaro. Foto: Alex Santos / PT





O PSD oficializou nesta quinta-feira (7) o já anunciado apoio à candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo. O ex-ministro tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro.





O partido indicou Felício Ramuth, ex-prefeito de São José dos Campos, para ser vice na chapa encabeçada por Tarcísio.





Ramuth era pré-candidato do partido ao governo do estado. Com a decisão da legenda, comandada por Gilberto Kassab, o plano do partido de ter uma candidatura própria na corrida para o governo de SP foi abandonado.





"PSD dá um passo muito grande", disse Kassab ao confirmar a decisão durante evento realizado na sede da legenda em São Paulo. "PSD tem uma contribuição muito grande a dar para o Estado de São Paulo", reforçou.





A escolha do PSD representa uma derrota para o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e para o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), que buscavam o apoio da legenda de Kassab na corrida eleitoral paulista. França deve disputar o Senado na chapa do petista.