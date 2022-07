Cotia registra o 2º caso de varíola dos macacos

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira (21); estado tem 425 casos da doença





O município de Cotia registrou, nesta quinta-feira (21), o segundo caso de varíola dos macacos. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Estado da Saúde. A reportagem pediu mais detalhes para a Secretaria Municipal de Saúde e aguarda retorno. O estado de São Paulo tem 425 casos confirmados da doença.









A Secretaria de Saúde de Cotia informou que o paciente segue bem e recebendo cuidados em casa. A transmissão ainda está sob investigação. De acordo com a pasta, o paciente foi devidamente orientado a seguir o protocolo de cuidados preconizados para o caso. O departamento de Vigilância Epidemiológica vai seguir monitorando o caso.





Dos 425 casos da Monkeypox no estado, 358 estão concentrados na capital. Na região, há três casos em Barueri, três em Cajamar, um em Carapicuíba, um em Embu das Artes, um em Itapecerica da Serra, sete em Itapevi, dois em Taboão da Serra e quatro em Osasco.





Os outros casos são um em Bady Bassit, três em Campinas, quatro em Diadema, um em Embu, três em Guarulhos, dois em Indaiatuba, um em Itaquaquecetuba, um em Itarare, um em Jundiaí, três em Ribeirão Preto, um em Santa Bárbara D'Oeste, cinco em Santo André, dez em São Bernardo do Campo, um em São Caetano do Sul, um em São Carlos, um em São José dos Campos, dois em Sertãozinho, um em Suzano e um em Vinhedo.





Segundo a secretaria de Saúde de SP, todos os pacientes estão com boa evolução do quadro e são acompanhados pelas vigilâncias epidemiológicas dos seus respectivos municípios, com o apoio do Estado.





O vírus da Monkeypox faz parte da mesma família da varíola e é importante salientar que o atual surto não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos. A transmissão ocorre entre pessoas e o atual surto tem prevalência de transmissão de contato íntimo e sexual.





Prevenção contra a Monkeypox (MPX)





- Evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele;





- Evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém com a doença;





- Higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool gel;





- Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos sexuais;





- Uso de máscaras, protegendo contra gotículas e saliva, entre casos confirmados e contactantes.





Sintomas da Monkeypox (MPX)





- O principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus;





- Caroço no pescoço, axila e virilhas;





- Febre;





- Dor de cabeça;





- Calafrios;





- Cansaço;





- Dores musculares.