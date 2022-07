Cotia abre inscrição para curso de panificação em parceria com o Senac

Inscrições também estão abertas para curso de produção de pizzas. Mas atenção: as vagas são limitadas e seguem alguns critérios; veja como e onde se inscrever

Foto: Reprodução / Senac/SP





A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está com inscrições abertas, até o dia 22 de julho, para novos cursos gratuitos em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). A divulgação foi feita nas redes sociais da Prefeitura de Cotia nesta quarta-feira (13).





As inscrições – que são limitadas - são para os cursos de técnicas básicas de panificação e de produção de pizzas. As aulas acontecerão no Cecap (Centro de Capacitação Profissionalizante), localizado na Rua Vereador José de Souza, 74, na Vila São Francisco, e no Fundo Social de Caucaia (Rua Benedito Ferreiras das Dores, 289, Vila Santa Catarina).





As inscrições podem ser feitas tanto no Cras Central (Av. Professor Manoel José Pedroso, 1565, Jd Nomura) quanto no Cras Caucaia (Rua Benedito Pires da Silva Sobrinho, 157, Caucaia do Alto).





A carga horária de cada curso é de 48h.





Os interessados devem residir em Cotia, ter o cadastro único atualizado e o NIS (Número de Inscrição Social). Também devem ter idade a partir de 16 anos e Ensino Fundamental Incompleto.