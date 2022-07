Carapicuíba e Osasco ampliam cobertura vacinal da 4ª dose; Cotia segue sem previsão

Covid-19: Município de Cotia segue vacinando com a 4ª dose pessoas com mais de 40 anos





O município de Osasco começou, nesta quinta-feira (14), a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com idade a partir de 30 anos. Segundo a Prefeitura, as vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde e Centros de Atenção aos Idosos.





Também nesta quinta, a cidade de Carapicuíba ampliou a cobertura vacinal. Pessoas com mais de 35 anos já podem receber a 4ª dose do imunizante. Basta comparecer à UBS mais próxima com os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão do SUS e o cartão de vacinação da terceira dose.





A vacinação em Carapicuíba ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h30 (exceto nas UBSs Vila Helena, Ana Estela e USF Natércio).





Para receber a 4ª dose é necessário ter tomado a 3ª há, pelo menos, 4 meses. Também não pode ter positivado para Covid nos últimos 30 dias (em caso de positivo recente, é preciso aguardar o prazo de 30 dias para tomar a vacina).





COTIA SEGUE SEM PREVISÃO





Já em Cotia, segundo a Prefeitura, não há previsão para ampliar o público-alvo da 4ª dose. A Prefeitura informou ao Cotia e Cia, nesta quinta, que fará a divulgação caso haja alguma mudança.





Enquanto isso, a cidade segue vacinando com a 4ª dose pessoas com mais de 40 anos. A vacina segue sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, não é preciso agendar.





CASOS CONTINUAM SUBINDO





Os casos de Covid-19 continuam subindo em Cotia. Do dia 1º ao dia 9 de julho, 690 pessoas testaram positivo pra doença. O mês iniciou com 26.404 casos e, no sábado (9), data da última atualização da Secretaria de Saúde, o município registrou 27.094 infecções, uma média de 98 testes positivos por dia.





Neste mesmo período, três mortes causadas pelo coronavírus foram confirmadas. A cidade registrou desde o início da pandemia 771 óbitos.





De acordo com o boletim epidemiológico, cinco pacientes estão internados em Cotia, entre casos suspeitos e confirmados.