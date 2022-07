Carreta tombou agora pela tarde









Um caminhão de carga de madeira tombou agora à tarde no retorno da Granja Viana, altura do km 23 da rodovia Raposo Tavares.





Segundo o motorista Anderson Fernandes, que passava pelo local, havia trânsito no acesso ao retorno. De acordo com ele, no sentido São Paulo, também havia lentidão próximo ao Colégio Rio Branco.





Segundo o Waze, no sentido interior, há congestionamento desde o km 19 da rodovia.





ATUALIZAÇÃO A QUALQUER MOMENTO