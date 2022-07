AACD repudia ‘piada’ de Léo Lins sobre crianças com hidrocefalia: “configura crime”

Após o caso, humorista foi demitido do SBT; veja trecho da ‘piada’ de Leo Lins e o que disse a Associação de Assistência à Criança com Deficiência

Léo Lins. Foto: Divulgação





A Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD), entidade nacional referência na causa, repudiou, nesta segunda-feira (4), a ‘piada’ feita pelo humorista Leo Lins em vídeo divulgado nas redes sociais.





“Em uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama pessoas com deficiência de ‘crianças com vários tipos de problema’ e mostra desrespeito aos moradores do Ceará”, disse em nota a entidade.





No vídeo que viralizou nas redes sociais, Lins começa citando o “Teleton”, que arrecada fundos ajudando crianças com problemas de saúde, e comentou sobre a história de um menino que vive no interior do Ceará.





“Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes”, disse o comediante.





A AACD classificou a fala dele como crime. “A atitude de Leo Lins também configura crime, conforme prevê o artigo 88 da lei 13.146/2015 – “Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”





Veja abaixo na íntegra a nota da AACD:





Ele cita diretamente o Teleton, marca que no Brasil pertence à AACD, e há 25 anos tem contribuído para transformar vidas de milhares de pessoas com deficiência física de todas as partes do Brasil.





A atitude de Leo Lins também configura crime, conforme prevê o artigo 88 da lei 13.146/2015 – “Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa”.





Esse tipo de “piada” é de extremo mau gosto, capacitista e incabível na sociedade em que vivemos hoje, pois vai na contramão de um mundo mais inclusivo pelo qual lutamos todos os dias. A AACD aguarda um posicionamento público com pedido de desculpas de Leo Lins.





Combater o capacitismo, o preconceito a pessoas com deficiência, é missão de todos nós”.





Após o caso, o SBT, emissora da qual Leo Lins fazia parte, informou que ele não integra mais o quadro de funcionários do veículo. A emissora, contudo, não comentou se o fato tinha relação com a fala de Leo Lins no vídeo.





A assessoria de imprensa de Lins informou que qualquer posicionamento vai ser publicado no canal oficial do YouTube dele.





O vídeo não consta mais no perfil oficial do humorista do Instagram.





A hidrocefalia é uma condição que acontece quando a quantidade de líquido cefalorraquidiano (LCR) ou liquor, como também é conhecido, aumenta no crânio. Este acréscimo anormal do volume de liquor dilata os ventrículos e comprime o cérebro contra os ossos do crânio, provocando uma série de sintomas que necessitam de tratamento de emergência para prevenir danos mais sérios, segundo o Ministério da Saúde.