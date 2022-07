Homem é encontrado morto dentro de carro abandonado em Ibiúna

Caso é investigado pela delegacia de Ibiúna





Um homem foi encontrado morto, neste domingo (3), dentro de um carro em uma região de mata fechada no bairro da Areia Vermelha, em Ibiúna, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, na região, não havia nenhum sinal ou informação de quem poderia ter matado a vítima. As informações são do portal R7.





Segundo o site, a PM não soube informar o local exato onde o corpo foi encontrado devido ao fato de ser uma área de mata e a ocorrência ter sido atendida pelo plantão anterior.





O caso foi registrado durante a madrugada e será investigado pela delegacia de Ibiúna.