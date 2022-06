Habib's lança hambúrguer que troca o pão por esfiha

Novidade já está disponível em lojas de SP e RJ e a partir do dia 10 a companhia promete o novo hambúrguer em todas as unidades do país.





A rede de fastfood Habib's lançou nesta semana um hambúrguer que troca o tradicional pão por bib esfiha, a novidade foi lançada nos restaurantes de SP e RJ, já os demais estados brasileiros terão que esperar até o dia 10 para experimentar a novidade.

A nova linha conta com seis sabores e tem a assinatura do chef Junior Peto, o nome por trás da hamburgueria artesanal John’s Burguer, localizada na capital paulista. “Durante todo o processo, meu objetivo foi inovar e trazer a identidade da marca para as criações. Foi assim que nasceu o primeiro hambúrguer de esfiha do Brasil”, disse o chef em nota à imprensa.





Dos seis novos sabores, dois usam as Bib’sfihas de três queijos substituindo o pão: Bib’sfiha Salad Burger e Bib’sfiha Cheddar Burger. Os outros sabores são feitos com pão de batata com manteiga.





*Com informações de Pequenas Empresas Grandes Negócios.