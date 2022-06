Rudney Oliveira: Superman de Cotia se apresenta no ‘Drive Thru Okê’, do Programa Eliana

Programa com a participação do artista cotiano foi ao ar neste domingo (26)









O morador de Cotia, Marcos Ruggeri, de 30 anos, participou da estreia do quadro Drive Thru Okê, do Programa Eliana, do SBT. A atração foi ao ar neste domingo (26).Fantasiado de Superman, Marcos preferiu usar seus poderes de cantor. Na ocasião, cantou a música ‘Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e Os Rolling Stones’, do Engenheiros do Hawai.O Superman de Cotia encantou os jurados, que abriram as cancelas para que o motorista, cantor e artista passasse para próxima fase.Baseado no formato original coreano criado pela Space Rabbit Co, o quadro Drive Thru Okê é gravado no pátio da emissora e contará com 10 episódios na primeira temporada.Marcos Ruggeri que é bombeiro civil, viralizou nas redes sociais após ter buscado seu filho na van escolar fantasiado de Superman, a partir de então o artista passou a trabalhar exclusivamente com o personagem em festas, ações publicitárias entre outros.A primeira vez em que surgiu na mídia, foi aqui no Cotia e Cia, agora já coleciona participações na Record Tv e no Programa da Eliana.Voa Superman, voa.