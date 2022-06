Roubo de veículos cresce 88% em Cotia no mês de maio

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

A cidade de Cotia registrou no mês de maio uma alta de 88% em roubos de veículos. Segundo as estatísticas divulgadas na semana passada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foram 32 veículos roubados no quinto mês do ano, enquanto que, em abril, foram 17.





De acordo com os boletins de ocorrência, dos 32 veículos roubados em maio, 17 foram na região da Granja Viana. Ao todo, em cinco meses, 107 veículos já foram roubados na cidade – uma média de 21 por mês.





Já furto de veículos também subiu, de 48 (abril) para 50 (maio).





OUTROS DADOS





O total dos demais roubos, em Cotia, somou 83 no mês de maio – três a menos que em abril. Desde janeiro, foram registrados 417 roubos em geral – 6% a menos do que no mesmo período de 2021.





Segundo a SSP, furtos em geral também diminuíram 26,5% - de 254 para 180.





Vale lembrar que, diferentemente do furto, roubo é quando ocorre com ameaça e violência à vítima.