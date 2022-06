Podcast 'Universos Para Elos' #3: O herói marginal, na vida e nas artes

Na terceira edição do podcast Universos Para Elos, Wil Delarte recebeu o escritor e dramaturgo Walnão Malungo e o poeta e educador social Vagner Souza. O tema abordado foi “O Herói Marginal, na vida e nas artes”.

O podcast #3 do canal “Universos Para Elos”, dirigido e ancorado pelo nosso colunista Wil Delarte, foi ao ar nesse 18 de maio e pode ser acessado pelo canal do projeto nesse link Nessa edição, Wil recebeu o escritor e dramaturgo Walnão Malungo e o poeta e educador social Vagner Souza.Diversas nuances acerca do Herói Marginal foram discutidas, assim como o status e problemáticas acerca da denominação de “obra e artista marginal”.A partir de uma autocrítica aguçada, muitos conceitos foram desconstruídos e reconstruídos ao longo de todo o podcast.O arquétipo do malando, os universos potentes do samba, dos saraus e dos terreiros, também foram assuntos desse podcast que investigou na vida e nas artes o “ser marginal”, e sua relevância para o entendimento da cultura e sociedade brasileira.O conteúdo também pode ser acessado pelos streamings Spotfy e Soundcload.