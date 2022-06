Homem implora para criminosos não levarem carro durante assalto em Cotia

Trabalhador ainda está pagando as prestações, faltam 30 parcelas e o veículo não tem seguro.





Maicon Matos, morador de Cotia foi arrancado do carro por criminosos durante um assalto. O homem implorou para que o veículo não fosse levado e chegou a subir no capô do carro, na tentativa de impedir o crime.





O trabalhador ainda está pagando as prestações, faltam trinta parcelas e o veículo não tem seguro. Dentro do carro tinha uma serra elétrica, que custa mais de R$ 2 mil e não era dele. Agora, o homem fez uma vaquinha para conseguir continuar trabalhando.





A reportagem foi ao ar nessa semana na Record TV, confira abaixo: