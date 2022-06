Cotia está entre as cidades com melhores serviços de internet em SP, aponta estudo

As informações são da plataforma nacional Minha Conexão; confira

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil





Cotia obteve grandes taxas de aprovação diante dos serviços de banda larga contratados no município. Com isso, a cidade está entre as melhores em termos de satisfação com as operadoras no estado de São Paulo.





As informações são da plataforma nacional Minha Conexão, que oferece testes de qualidade de internet gratuitamente no país [VEJA NO DECORRER DA MATÉRIA QUAL A INTERNET MAIS RÁPIDA E MAIS LENTA DE COTIA].





De acordo com o estudo, Cotia se enquadrou nos melhores índices de satisfação com a nota máxima 4, que é a maior segundo os índices de avaliação da plataforma. Foram 34.907 testes feitos por internautas da cidade, entre fevereiro e abril deste ano.





Além de Cotia, as cidades de Socorro, Santos, São Bernardo do Campo e Ribeirão Preto também tiveram pontuações máximas, de acordo com a plataforma.





Para compreender a percepção geral em cada município do estado, o site optou apenas por cidades com mais de 1000 testes, além de ter realizado médias ponderadas entre os dados dos internautas durante o período.









RANKING





ranking do Minha Conexão em relação às operadoras com a internet mais rápida, em Cotia, a GM Costa Internet foi a melhor avaliada, com velocidade média de 176.29Mbps. Noem relação às operadoras com a internet mais rápida, em Cotia, afoi a melhor avaliada, com velocidade média de





Já a OI registrou a pior avaliação em Cotia, com apenas 8.57Mbps.





Veja abaixo o ranking completo:





Ranking das operadoras de internet em Cotia. Foto: Site Minha Conexão









Sobre o Minha Conexão





Disponível nas versões web e mobile, o Minha Conexão é hoje um dos maiores medidores de velocidade de internet do país. O velocímetro, que conta com mais de seis milhões de acessos mensais, permite que os usuários avaliem gratuitamente informações importantes sobre a qualidade de suas conexões, como o ping (latência), velocidade de download e velocidade de upload.





Desde 2020, o site é mantido pelo Melhor Plano, plataforma especializada na comparação imparcial de planos de telefonia e internet no Brasil.