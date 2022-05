“Bandido que levantar arma para polícia vai levar bala”, diz governador de SP ao anunciar operação

Operação que vai dobrar o efetivo de policiais em SP visa combater ação de falsos entregadores que estão roubando e furtando celulares de pedestres

Governador de SP, Rodrigo Garcia. Foto: Reprodução / Governo de SP





O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), que assumiu o governo no começo do mês após a saída de João Doria e será candidato à reeleição, participou do anúncio da Operação Sufoco, nesta quarta-feira (4), no Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).





“Eu quero deixar um aviso muito claro a esses bandidos, que eles mudem de profissão ou mudem de estado, porque a polícia vai atrás de cada um deles. Quem cometer crime aqui em São Paulo, vai ser preso. O bandido que levantar arma para polícia vai levar bala da polícia que, dentro dos limites da lei, vai agir com muito rigor em relação à criminalidade”, disse ao anunciar um pacote com medidas de segurança para tentar combater a ação de falsos entregadores que estão roubando e furtando celulares de pedestres.





De acordo com o governo, a cidade de São Paulo terá a segurança reforçada com o dobro do policiamento atual, que atualmente é de 5 mil agentes e chegará a 9,7 mil policiais.





O governador também anunciou que as polícias definiram, em conjunto com empresas de entrega por aplicativo, um sistema de segurança e de fiscalização dos motofretistas para evitar que criminosos se passem por esses profissionais para realizar roubos.





Na cidade de São Paulo, a Operação Sufoco irá realizar ações integradas das polícias Militar e Civil e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em toda cidade, principalmente em 500 pontos de atenção: grandes corredores de trânsito, como as marginais Tietê e Pinheiros, avenida Rebouças e corredor Norte-Sul; áreas com maior incidência de ocorrências; e pontos de desordens.





O contingente ampliado vai permitir a utilização de 1,5 mil viaturas a mais nas ruas, sendo 500 para pronta-resposta às demandas da população. Haverá também o uso de seis helicópteros: cinco aeronaves da Polícia Militar e uma da Polícia Civil.





Falsos entregadores de delivery





Para realizar a fiscalização de motofretistas, foi firmado um convênio entre o Governo de São Paulo e as empresas para compartilhamento dos bancos de dados dos aplicativos com o Detecta, sistema de monitoramento inteligente do Governo do Estado composto pelo monitoramento de câmeras combinado com o maior banco de dados de informações policiais da América Latina. Esse compartilhamento já começou e está sendo ampliado.





A troca da base de dados será incorporada para facilitar a identificação de falsos entregadores de delivery, que utilizam mochilas dos aplicativos de entrega para não chamar a atenção e praticar crimes. Será realizada ainda uma campanha de conscientização sobre os serviços de entrega por aplicativos, em uma parceria entre o Governo do Estado e as empresas da área. Isso levará para as ruas ações educativas sobre as iniciativas que visam valorizar a profissão e proteger a população.





Continuarão a ser feitas as blitze, que abordaram mais de 740 veículos entre sexta-feira (29/4) e sábado (30/4). As medidas anunciadas pelo Governo do Estado se somam a outras que têm por finalidade combater toda modalidade criminosa, com um olhar atento aos crimes patrimoniais e os cometidos por falsos entregadores de delivery. Uma delas é a Operação Capital Mais Segura, iniciada no dia 21 de março, com a integração da PM, PC e GCM, e que já foi responsável pela apreensão de 45 veículos e a detenção de cem pessoas.





A Secretaria da Segurança Pública mantém diálogo permanente com representantes do setor e empresas de entregas por aplicativos para aprimorar a segurança dos usuários e da população em geral. Nesta terça-feira (3), uma nova reunião com representantes das polícias da Capital e das empresas de entregas por aplicativo foi realizada no Palácio dos Bandeirantes para tratar do tema.