Ao lado de Franco e Carlão, deputada do PSDB anuncia emenda de R$ 500 mil para Cotia

Nas redes sociais de Rogério Franco, foto com o ex-prefeito Carlão não foi publicada

Rogério Franco (Prefeito de Cotia), Carla Morando (Deputada estadual) e Carlão Camargo (ex-prefeito de Cotia). Foto: Reprodução / Redes sociais

Reportagem: Neto Rossi





A deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), e ex-líder do partido na Assembleia, esteve em Cotia nesta segunda-feira (23) para anunciar a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil.





“Na manhã desta segunda-feira (23/5), me reuni com o prefeito de Cotia, Rogério Cardoso Franco, e o ex-prefeito, Carlos Camargo, para anunciar a liberação de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 500 mil para a cidade. A verba será destinada para o Desenvolvimento Social do município”, publicou a deputada em suas redes sociais.





“No encontro, também aproveitei para colocar o nosso gabinete à disposição de Cotia. Acho muito importante essa relação próxima com os prefeitos e vereadores. Dessa forma, conseguimos direcionar os recursos que irão solucionar as principais necessidades da cidade e oferecer melhorias para a população”, completou.





A publicação sobre o anúncio da emenda também foi feita nas redes sociais do prefeito Rogério Franco (PSD). No entanto, a foto junto com Carlão Camargo não foi publicada em suas páginas [veja abaixo].





Nas redes sociais do prefeito foi publicada somente a foto com ele e a deputada





“A deputada estadual Carla Morando esteve em Cotia hoje para anunciar a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, que será destinada para os nossos projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Obrigado pela parceria, Carla!”, disse o prefeito.





Cotia e Cia questionou a assessoria do prefeito Rogério Franco sobre o motivo de ele não ter postado a foto com Carlão Camargo em suas redes sociais. A reportagem também indagou a assessoria sobre o motivo de o ex-prefeito ter participado do encontro.





Assim que houver respostas, serão acrescentadas nesta reportagem.