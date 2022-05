Agentes de trânsito de Cotia agora aplicam multas eletrônicas em tempo real; entenda

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia implantou o sistema eletrônico de notificação de auto de infração de trânsito. A nova tecnologia visa otimizar a prestação dos serviços de trânsito, além de diminuir a quantidade de papel no departamento.





A partir de agora, os antigos talões de papel dão lugar a conjuntos de talonários eletrônicos, compostos por impressora, smartphone e um suporte para cinto que serão utilizados pelos agentes de trânsito.





Munidos de celulares e um aplicativo específico para o trabalho, os agentes começaram a usar o talonário eletrônico já nesta segunda-feira (23). Cada conjunto de talonário será compartilhado por dois agentes (cada um em seu turno).





A tecnologia permite que os agentes preencham os dados da infração diretamente no sistema. Há também outros campos para que o agente coloque informações sobre dados observados no momento da notificação do auto de infração.





“É um sistema que aumenta a efetividade e a segurança do agente de trânsito e dos motoristas, pois permite a inclusão de fotos e vídeos do local da infração e do veículo fiscalizado no sistema”, disse o secretário Joaquim Brechó.





Segundo a Setram, todos os agentes de trânsito passaram por capacitação para conhecerem o sistema, além disso, parte do treinamento foi em campo.





O QUE É O TALONÁRIO ELETRÔNICO





O talonário eletrônico é um dispositivo portátil que visa agregar praticidade e transparência no trabalho dos agentes de trânsito, substituindo o talão impresso tradicional de multas.





A solução dispõe de funcionalidades que propiciam emissão de notificações, multas e registro de ocorrências.





O aplicativo permite imprimir o auto da infração com a coleta da assinatura do infrator e do agente de trânsito.