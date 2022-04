SP lança programa de fomento à cultura com investimento de R$ 273 milhões

Serão beneficiados 11 mil projetos culturais em 400 municípios do Estado de São Paulo

Foto: Reprodução / Governo de SP





O governo de São Paulo lançou nesta quarta-feira (13) o programa de fomento à cultura com investimento recorde de R$ 273,2 milhões. O valor será dividido em 67 linhas de editais. Os programas ProAC Expresso Editais, ProAC Expresso ICMS, #JuntospelaCultura, Difusão Cultural e Cultura Viva SP vão beneficiar mais de 11 mil projetos culturais em 400 municípios do Estado.





Nesta edição, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa firmou parceria com o Sebrae para auxiliar os empreendedores interessados em se inscrever no ProAc Editais e ICMS a estruturar e formatar seus projetos.





As informações quanto aos programas podem ser consultadas no www.cultura.sp.gov.br





A Secretaria também disponibilizou aos artistas o programa de Capacitação à distância das Oficinas Culturais. As vagas já estão disponíveis no www.oficinasculturais.org.br, com início previsto para 3 de maio.