Depois de dois anos, caminhada da fé de Caucaia para Cotia volta a acontecer na Sexta-Feira Santa

O percurso é de 20 quilômetros, que deve ser feito em cinco horas.





A tradicional Caminhada Santa, ‘Peregrinos do Amor a Cristo’, volta a acontecer após dois anos, por conta da pandemia.





Com saída de Caucaia do Alto rumo ao Centro de Cotia, reúne centenas de fieis, que acordam cedo para cumprir o trajeto.





A saída será às 6h30 do dia 15/4, sexta-feira santa, e o percurso não percorre mais o trecho da Raposo Tavares. Os fieis percorrerão a Estrada de Caucaia até a entrada para o Clube Santa Paula, daí seguem pela Estrada do Furquim, Estrada do Morro Grande, Atalaia e Centro.





O percurso é de 20 quilômetros, que deve ser feito em cinco horas. Na chegada à Paróquia de Nossa Senhora do Monte Serrate, o padre Mauro dará a bênção aos participantes.





A volta da caminhada foi decidida há duas semanas em reunião entre o secretário de Relações Institucionais, Pedro Almeida, o padre José Maria Falco e o coordenador Luiz André Amorim, da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição.