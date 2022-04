Rodovias da região devem ter fluxo de 1,5 milhão de veículos no feriado

Fluxo no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel acontece entre quinta-feira (14) e domingo (17)

Cerca de 1,5 milhão de veículos devem realizar o deslocamento característico de feriado no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel durante a operação Páscoa, que tem início na zero hora de quinta-feira (14/04) e se estende até meia-noite de domingo (17/04).





No Sistema Castello-Raposo a expectativa da CCR ViaOeste é que o movimento seja de 568 mil veículos. A CCR RodoAnel prevê fluxo de 947 mil de veículos no trecho oeste do Rodoanel.





As concessionárias orientam os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso nas rodovias. Na quinta-feira (14/04) a previsão da CCR ViaOeste é que o movimento de veículos seja maior das 16 às 20 horas. Na sexta-feira (15/04), o fluxo deve ser intenso das 7 às 12 horas.





No retorno, a concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital no domingo (17/04), das 11 às 20 horas. No trecho oeste do Rodoanel, a concessionária prevê movimento intenso na quinta-feira, das 15 às 20 horas e nas sexta-feira das 8 às 14 horas. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.