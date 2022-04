Covid-19: 61,3 mil cotianos não voltaram à UBS para receber a dose de reforço da vacina

Os dados são da Secretaria de Saúde de Cotia; vacina está sendo aplicada nas 26 UBS’s do município

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde mostra que, até esta quinta-feira (7), 61,3 mil cotianos - elegíveis para receber a dose de reforço (3ª dose) da vacina contra a covid-19 - não voltaram à Unidade Básica de Saúde (UBS) para ser imunizado.





Em relação às pessoas que não completaram o esquema vacinal, ou seja, que receberam apenas uma dose da vacina, o levantamento da secretaria mostra que 15,6 mil pessoas já deveriam ter tomado a 2ª dose





“Os estudos mostram que é preciso completar o esquema vacinal com pelo menos duas doses da vacina para se proteger da doença. Esta proteção aumenta quando, dentro do tempo estipulado, a população toma as doses adicionais”, destacou o secretário de Saúde, Magno Sauter.





Entre os adolescentes, de 12 a 17 anos, está o maior número de pessoas com a 2ª dose atrasada, são 6.291 jovens com o esquema vacinal incompleto, seguidos dos adultos, com idade entre 20 e 29 anos, 2.848 estão com a 2ª atrasada.





Em relação ao público elegível para receber a 3ª dose, o público de 20 a 29 anos é maioria: 17.880 já deveriam ter tomado o reforço, mas não voltaram à UBS, seguidos da faixa etária de 30 a 39 (15.747 atrasados).





A vacina está sendo aplicada nas 26 UBS’s do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, não é preciso agendar.