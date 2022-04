Terceira onda da Covid-19 no Brasil está em ‘fase de extinção’, aponta Fiocruz

A avaliação é de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que divulgaram hoje (8) o Boletim do Observatório Covid-19

Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil





Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz divulgado nesta sexta-feira (8) apontou a manutenção da tendência de queda de indicadores de incidência e mortalidade por Covid-19 no país, destacando que pela primeira vez, desde maio de 2020, nenhum Estado registrou uma marca superior a 0,3 mortes por 100 mil habitantes.





Os cientistas veem um cenário bastante positivo no país, com uma queda de 36% nos novos casos e de 41% nos óbitos pela doença, na comparação dos dados de 20 de março a 2 de abril com os de 6 a 19 de março.





De acordo com o documento, os novos dados permitem afirmar que a terceira onda epidêmica no Brasil, com o predomínio da Ômicron entre os casos, está em fase de extinção.





“O atual cenário sinaliza redução gradual dos principais impactos da pandemia, com diminuição do número de casos graves, internações e óbitos”, destacou o boletim.





Os cientistas alertam que, no entanto, esse quadro não significa o fim da pandemia e pode ser alterado caso surjam novas variantes mais letais ou que escapem da imunidade provocada por vacinas contra a Covid-19.





*Com informações da Reuters