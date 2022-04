Bom Prato é inaugurado em Embu das Artes

Restaurante popular vai servir até 300 cafés da manhã por R$0,50, das 7 às 9h, e até 1.200 almoços a R$1, a partir das 10h30

Foto: Reprodução / Prefeitura de Embu das Artes

A Prefeitura de Embu das Artes entregou, no último sábado (16), o restaurante popular Bom Prato em parceria com o governo estadual.





O restaurante popular vai servir até 300 cafés da manhã por R$0,50, das 7 às 9h, e até 1.200 almoços a R$1, a partir das 10h30, até atingir o limite de 1.200 refeições, sempre de segunda à sexta-feira.





A inauguração contou com a presença do prefeito Ney Santos e seu vice, Hugo Prado, de secretários da prefeitura e dos vereadores Abel Arantes, Betinho, Sander Castro, Bobilel Castilho, Ricardo Almeida, Joãzinho da Farmácia, Renato Oliveira (presidente da Câmara), Aline Santos, Gilson Oliveira, Dedé e Luiz do Depósito.





Criado pelo governo estadual, este programa de segurança alimentar existe desde dezembro de 2000 para servir refeições a preços acessíveis à população de baixa renda. O restaurante possui fila normal e fila para idosos.





A rede atual é composta por 62 unidades e agora a unidade Embu das Artes também está nesta lista também. Juntas, elas servem diariamente mais de 85 mil refeições.





Serviço:





Restaurante popular Bom Prato Embu das Artes





De segunda à sexta-feira, a partir das 7h (café da manhã) e das 10h30 (almoço)





Endereço: Av. Rotary, 3.491, Parque Pirajuçara