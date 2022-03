Obras na Estrada da Roselândia devem terminar somente em outubro

Com investimento de R$ 14,5 milhões, obras realizadas pelo DER são para “melhorias no pavimento, drenagem e na sinalização horizontal”





Motoristas que passam constantemente pela Estrada da Roselândia (Rodovia Coronel PM Nelson Tranches), que dá acesso ao município de Itapevi, estão enfrentando trânsito e muito transtorno causados por obras na via.





Os serviços na estrada, realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), “são para melhorias no pavimento, drenagem e na sinalização horizontal”. O valor total do contrato é R$ 14,5 milhões.





Segundo o DER, os investimentos visam aumentar a segurança dos usuários da rodovia. Os trabalhos, de acordo com o órgão estadual, acontecem do km 32,58 ao km 35,2 e do km 37,7 ao km 43,7, com extensão total de 8,62 km.





Ainda de acordo com o DER, as obras foram iniciadas no dia 26 de dezembro de 2021 com prazo de conclusão de 10 meses, dentro do Programa Estrada Asfaltada, do Governo Estadual. Portanto, só devem terminar em outubro.