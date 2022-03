Mais de 63 mil cotianos não tomaram a dose adicional da vacina contra Covid-19

“A recomendação das autoridades em saúde é para que as pessoas tomem a dose adicional para aumentarem a proteção contra a Covid-19, especialmente com a disseminação da variante Ômicron”, disse Silvana Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Cotia

Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





A Vigilância Epidemiológica (VE) de Cotia fez um alerta nesta terça-feira (15) em razão do grande número de pessoas que ainda não recebeu a dose adicional da vacina contra a Covid-19. Segundo dados da Secretaria de Saúde do município, mais de 63 mil cotianos, que completaram o esquema vacinal, não retornaram à unidade de saúde para receberem a dose de reforço.





“A recomendação das autoridades em saúde é para que as pessoas tomem a dose adicional para aumentarem a proteção contra a Covid-19, especialmente com a disseminação da variante Ômicron”, disse Silvana Silva, coordenadora da VE.





1.477 doses aplicadas no sábado (12)





No sábado (12), cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram abertas para vacinação exclusiva contra a Covid-19. Durante a mobilização, segundo a secretaria, foram aplicadas 1.477 doses em pessoas de todas as idades (a partir de cinco anos) que estavam em busca de 1ª, 2ª e dose adicional.





O maior número de doses aplicadas na ação corresponde às doses adicionais (871), seguida de 2ª dose (403) e de 1ª (203).





Vacinômetro





Dados do Vacinômetro, do Governo do Estado, mostram que a cidade já aplicou mais de 532 mil doses da vacina, sendo 219 mil primeiras doses, 199 mil segundas, 107 mil doses adicionais e mais de 6 mil doses únicas.





Serviço





A vacina contra a Covid-19 está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Para se vacinar, basta comparecer no local com documento oficial com foto e CPF. Para receber 2ª ou dose adicional será preciso apresentar o cartão de vacina contra a Covid-19. No caso das crianças é obrigatório levar CPF ou cartão do SUS, caso não tenha, é preciso apresentar a Certidão de Nascimento da criança.