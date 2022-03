Em Cotia, São Paulo FC vence a primeira no Brasileirão feminino

São Paulo virou contra Real Brasília nessa Segunda Feira (14)

O São Paulo FC recebeu o Real Brasília na tarde desta segunda-feira (14), em Cotia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O time de Lucas Piccinato venceu por 3 a 1, gols marcados por Thais Regina, Micaelly e Giovana.





Com a vitória, a equipe chegou aos quatro pontos na competição, já que ficou no empate por 1 a 1, com o Flamengo na primeira partida.





O jogo desta segunda começou de forma negativa para o Tricolor. A forte chuva que atingiu a região de Cotia, nesta tarde prejudicou a equipe nos minutos iniciais.





O Real Brasília se aproveitou da dificuldade do Tricolor nos minutos iniciais e chegou ao primeiro gol, aos 22 minutos com Nenê.





O gol serviu para o Tricolor acordar. A equipe passou a trocar mais passes e melhorou no jogo. No fim do primeiro tempo, o time foi premiado – após cruzamento, Thais Regina empatou o duelo.





Depois do intervalo, o São Paulo voltou melhor e rapidamente virou o jogo. Aos três minutos, Micaelly marcou de pênalti e deu a vantagem para a equipe.





Após o gol, o jogo passou a ter muitos embates físicos e os treinadores tentaram mudar o cenário da partida. Melhor para Piccinato, já que aos 23 minutos da etapa final, Giovana, que completou 100 jogos pelo São Paulo, marcou o terceiro e definiu o placar.





Com a vitória, o time vai a quatro pontos em dois jogos na competição. Na próxima rodada, o São Paulo vai até o Rio Grande do Sul, para enfrentar o Internacional. O duelo acontece na próxima segunda-feira, às 20h.





Texto e foto: Produtor Cosmo