Edital de convocação para assembleia geral ordinária da Associação dos Proprietários em Paysage Serein

A Verde Administração e Consultoria de Condomínios Ltda, na qualidade de Administradora da Associação dos Proprietários em Paysage Serein e por determinação do Presidente, convoca os Srs. Proprietários para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 19 de março de 2022 (Sábado), no próprio Residencial, no Salão de Festas - Cidade de Vargem Grande Paulista/SP, às 9:00 horas, em primeira convocação, com 51% dos proprietários presentes ou, no mesmo dia e local, em segunda convocação às 9:30 horas, com qualquer número de proprietários para deliberarem sobre a seguinte





Ordem do Dia:



1. Prestação de Contas de 01/04/2021 a 31/12/2021 “Prestação de contas anexa ao edital”

2. Análise e Deliberação da Nova Previsão Orçamentaria “Revisão da taxa de despesa em face a atual necessidade”



3. Análise de estudos de viabilidade e melhorias nas dependências da Associação (Portaria/ Salão Jogos/Academia e área Administrativa), inclusive com Deliberação para transferência de recursos financeiros já aprovados/provisionados destinados a Construção da Sede Administrativa





Os proprietários que se fizerem representar deverão fazê-lo por procuração com firma reconhecida. É vedado ao proprietário que não estiver com suas obrigações quitadas junto à Associação não poderá participar e votar na assembleia (art. 47 do estatuto Social).





Quaisquer acertos ou esclarecimentos acerca de débitos pendentes deverão ocorrer até 18/03/2022 diretamente com a Verde Administradora. Será obrigatória a apresentação de documento com foto para identificação do associado. Lembramos que, em se tratando de assuntos de real importância, solicitamos a presença de todos, pois as decisões tomadas na Assembleia obrigam a todos o seu cumprimento.





Informamos que os protocolos para realização da Assembleia, os participantes deverão cumprir as regras determinadas pelo Poder Público visando à proteção de todos e evitar a transmissão do vírus - COVID-19 = Uso obrigatório de máscara de proteção facial; desinfetar as mãos com álcool em gel. Informamos que será disponibilizado álcool em gel no dia da Assembleia.

Vargem Grande Paulista, 04 de março de 2022.

Wagner Geovanne Carlos Faria Presidente