Feira de artes e artesanato retoma atividades em Cotia a partir de sábado (19)

Três pontos da cidade recebem artesão cotianos; Saiba quando retornam.

Foto: Alexandre Rezende - Prefeitura de Cotia





Depois de uma pausa, a Feira de Artes e Artesanato está de volta. No sábado (19/02) dezenas de artesãos de Cotia voltam a expor os seus trabalhos ao público. Das 10h às 17h, os artesãos de Cotia vão estar no Calçadão da Rua Senador Feijó, no centro.





Já no dia 23 (quarta-feira), os artesãos retomam as atividades na Feira Noturna em frente à Prefeitura, a partir das 17h. Para Caucaia do Alto, a retomada está marcada para sábado (5/03), na Praça dos Romeiros, das 9h às 17h.