VÍDEO: Água de esgoto misturada com barro invade residências do Rio Cotia

Moradores do Rio Cotia acusam um empreendimento de estar entupindo os bueiros das ruas do bairro. Quando chove, segundo eles, a água de esgoto, misturada com o barro da obra, acaba entrando nas residências (VEJA O VÍDEO NO FINAL DA MATÉRIA).





O empreendimento está localizado na rua Balão Mágico. Cotia e Cia não conseguiu fazer contato com os responsáveis.





Segundo informações dos moradores, a Sabesp já foi no local, por algumas vezes, para desentupir os bueiros. Mas é só chover um pouco mais forte que o problema continua.





Moradora do bairro há mais de 20 anos, Edna Costa disse que nunca passou por isso. “Quando começa a chover de noite a gente acorda com a água nos pés. Está danificando os móveis. Temos que retirar tudo. A água entra na casa e se espalha por todos os cômodos”, relata à coluna #FalaCidadão





Um vídeo enviado por ela mostra exatamente o que ela falou: a água espalhada por todos os cômodos da casa e pelo quintal. Cotia e Cia questionou a Prefeitura de Cotia para pegar mais informações do empreendimento, mas não recebeu retorno.





Procurada, a Sabesp também não se posicionou até a publicação desta matéria.