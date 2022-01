Bandidos de moto assaltam três veículos de uma vez na Granja Viana; veja o vídeo

Ação flagrada por uma câmera de segurança durou cerca de um minuto

Imagens de uma câmera de segurança flagraram a ação criminosa





Um vídeo gravado por uma câmera de segurança [veja no final da matéria] mostra o momento de uma sequência de assaltos na rua Adib Auada, na região da Granja Viana, em Cotia. Os crimes ocorreram na noite desta terça-feira (11).





Na imagem é possível ver duas motos, com dois homens em cada, se aproximando da primeira vítima. O motorista para o veículo e os dois que estavam na s garupas descem armados anunciando o assalto.





Enquanto isso, os motoqueiros ficam parados na esquina aguardando. Um dos garupas volta em direção à moto e olha para outro veículo que estava se aproximando. Ele vai em direção ao carro, aponta a arma e anuncia o segundo assalto. Os demais vão até a vítima enquanto um terceiro veículo se aproxima.





As imagens não mostram com clareza o grupo assaltando a terceira vítima, mas o veículo aparece no vídeo logo na sequência. Os três assaltos duraram em torno de um minuto.





Cotia e Cia conversou com uma das vítimas. Ela não quis ser identificada, mas relatou que os criminosos roubaram seu celular, um relógio e uma aliança avaliada em R$ 13 mil.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) disse ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (13) que os casos estão sob investigação pelo 2º Distrito Policial de Cotia.





“O vídeo enviado pela reportagem, junto de outras imagens relacionadas aos fatos, já está sob análise da equipe da unidade. Diligências estão em andamento visando à recuperação dos objetos roubados e à identificação dos envolvidos”, informou.





Veja o vídeo abaixo: