“Um dependente químico não precisa de um dedo apontado, ele precisa de um amor estendido”

2ª live do programa foi ao ar nesta segunda-feira (10)





Dependente químico por 14 anos, Luiz Carlos Torrela, morador de Cotia, explicou detalhes sobre sua passagem pelas drogas durante o programa ‘Só Por Hoje’, apresentado pelo repórter do Cotia e Cia, Neto Rossi, na noite desta segunda-feira (10).





Torrela, como é conhecido, perdeu a mãe ainda em tenra idade e contou com o apoio do pai em sua criação.





“Fiquei órfão de mãe com um ano e dois meses. Meu pai foi um guerreiro. Até me emociono ao falar dele. Meu pai abraçou a causa dos filhos. Quando ele começou a perceber a mudança de comportamento e achou droga dentro de casa, ele chegou em mim e perguntou o que estava acontecendo. Neguei no primeiro momento, mas chegou num ponto que não tinha mais como negar. Quem estendeu a mão pra mim foi o meu pai”, recorda.





E foi uma frase que seu pai disse que acabou o incentivando para abandonar aquela vida de usuário. “Eu tive quatro convulsões. Em uma delas, meu pai presenciou. Ele falou ‘meu filho, quando sua mãe morreu, eu fiz uma promessa pra ela, que ela descansasse em paz que dos nossos filhos eu cuidaria. Você não vai deixar eu cumprir essa promessa? Porque você está se matando’”, relembra, emocionado.





Para Torrela, que é pai de quatro filhos, o diálogo sobre drogas dentro de casa é fundamental. “É muito importante o diálogo dentro de casa com os filhos. O diálogo. Um dependente químico não precisa de um dedo apontado na cara, ele precisa de um amor estendido. Hoje, na sociedade, são poucas pessoas que têm o conhecimento, que aceita o fator doença na dependência química. Em sua maioria, as pessoas ainda rotulam o dependente químico como um vagabundo ou marginal.”





A live na íntegra você pode conferir abaixo. Lembrando que o programa ‘Só por Hoje’ é transmitido toda segunda-feira, às 20h, pelo Instagram do Cotia e Cia.