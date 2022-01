‘Saúde mental em tempos de crise’ é tema de palestra na Câmara de Cotia

Apresentação será feita pela psicóloga e psicopedagoga Maristela Bedinotti Guadagnin



Maristela Bedinnotti abordará o tema na noite desta terça-feira (11). Foto: Divulgação / Câmara de Cotia





A Câmara Municipal de Cotia recebe, na noite desta terça-feira (11), a palestra "Saúde Mental em Tempos de Crise". O tema será abordado pela psicóloga e psicopedagoga Maristela Bedinotti Guadagnin.





O evento, promovido pelo gabinete do vereador Paulinho Lenha (MDB), inicia às 19 horas no Plenário, com transmissão ao vivo pela TV Câmara.





A palestra faz parte da programação do Janeiro Branco, campanha nacional que visa chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional.





Não é necessário realizar inscrição prévia e os certificados de participação podem ser solicitados no dia do evento.