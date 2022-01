Traficante é capturado pela PM em Cotia

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto





A Polícia Militar prendeu, na noite da última quarta-feira (12), um homem, de 30 anos, que era procurado da Justiça. Ele foi capturado no bairro Jardim Stella Maris, na região do Morro do Macaco em Cotia . Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.





A ação foi deflagrada por uma equipe do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que estava em patrulhamento quando viu um homem que estava desembarcando de um VW/Gol e demonstrou nervosismo com a presença da viatura.





Foi então realizada abordagem e, após pesquisas, constatado que era procurado pela Justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas. O foragido foi conduzido à delegacia do município, onde foi formalizada sua captura, e recolhido.