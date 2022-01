Chuva com granizo na tarde desta sexta-feira (14) deixa ruas do distrito alagadas.

O verão parece que finalmente chegou e com ele as temperaturas altas e as fortes chuvas acompanhadas de granizo e transtornos aos moradores de Caucaia do Alto.





Com mais de 30ºC nos termômetros uma forte chuva atinge o distrito e causa alagamento em pelo menos três vias, rua dois de abril, avenida Roque Celestino Pires e Inocêncio Pires de Oliveira.





Veja o vídeo abaixo onde pode-se ver granizo: