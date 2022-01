Muro de escola em Cotia desaba após chuva; veja vídeo

Incidente ocorreu no Pq Miguel Mirizola

Imagens do muro da Escola Municipal Crianças de Cotia





Escola Municipal Crianças de Cotia, localizada no Parque Miguel Mirizola, desabou na noite desta terça-feira (18) após a forte chuva que atingiu a cidade. A calçada também foi prejudicada. Parte do muro da, localizada no, desabou na noite desta terça-feira (18)A calçada também foi prejudicada.





Um vídeo gravado por um morador mostra momentos depois do desabamento. “Graças a Deus que isso aconteceu em um período que não está tendo aula”, disse ele. “Pra isso desmoronar, alguma infiltração já tinha antes. Até mesmo porque todo esse barranco aqui do lado de dentro contém mato”, continuou falando enquanto fazia a gravação (VEJA ABAIXO)









O vídeo foi publicado no grupo Cotia Notícias & Denúncias, no Facebook. Cotia e Cia entrou em contato com a Prefeitura para saber quais medidas já foram ou serão tomadas em relação ao incidente e aguarda retorno.