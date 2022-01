Mega da Virada: 7 Apostas de Osasco acertaram 5 dezenas e faturaram R$ 50 mil cada

Uma das apostas foi feita na Lotérica Estrela do Jd. D'Abril





Sete osasquenses ficaram muito próximos de serem os ganhadores da Mega Sena da Virada que teve como prêmio mais 378 milhões de reais. 7 apostadores de Osasco acertaram 5 dezenas e cada aposta levou R$ 50.861,33. Todas as apostas premiadas de Osasco foram simples, ou seja, o jogo custou R$ 4,50 cada.

As dezenas sorteadas foram: 12-15-23-32-33-46Os números da Mega da Virada foram sorteados na noite desta sexta-feira (31), em São Paulo. Duas apostas acertaram as seis dezenas e dividem o prêmio: cada uma leva R$ 189.062.363,74.Uma das apostas vencedoras saiu de Cabo Frio (RJ). A outra saiu de Campinas (SP), e foi um bolão com 14 cotas.