Em Cotia, 2022 começa com taxa do lixo, aumento no IPTU e IPVA

2022 começou com a esperança de dias melhores, mas também com aumentos e nova taxa para os cotianos, separamos abaixo tudo o que você precisa saber para se planejar financeiramente.

Taxa do Lixo:

Em setembro a câmara de Cotia aprovou por unanimidade a criação da taxa do lixo que passa a vigorar a partir deste mês na conta de água, os valores variam de R$ 8,50 a R$ 19,90 por mês em residências e empresas. Já quem tem terreno na cidade pagará o valor anualmente de acordo com o metro quadrado. Por exemplo: terrenos de até 250m² a taxa seria de R$ 75,00, e terrenos acima de 1.000 m² a taxa será de R$600 por ano.

Aumento no IPTU:

A Prefeitura de Cotia divulgou que o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2022 terá aumento de 9,68% em relação ao valor cobrado neste ano, o reajuste segue o IPCA.





O IPTU do exercício de 2022, poderá ser parcelado em até 12 vezes com vencimento da primeira parcela no dia 20 de janeiro e as demais no dia 20 dos meses subsequentes. Vale lembrar que a parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00.





Quem optar pelo pagamento à vista até dia 20 de janeiro terá desconto de 10% no valor.





Aumento no IPVA: