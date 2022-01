Janeiro registrou quase 3 mil casos de Covid-19 em Cotia; 1,6 mil na última semana

Número de infecções já passa de 20 mil no município

O mês de janeiro deste ano em Cotia já registrou 2.990 casos de Covid-19. Mais da metade dos casos (1.648) foram confirmados na última semana. Os dados foram levantados pelo Cotia e Cia junto aos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, na tarde desta quarta-feira (26).





Com esses números, a média é de 115 casos registrados por dia no primeiro mês de 2022. O número de infecções no município já soma 20.019 desde o início da pandemia.





De acordo com o boletim desta quarta, há 582 pessoas aguardando resultado do exame para saber se estão ou não com a doença. Nesta semana, mais duas mortes foram confirmadas – um idoso de 75 anos e uma idosa de 74. Ao todo, Cotia já teve 726 óbitos causados pela doença.





Ainda segundo o boletim de hoje, nove pessoas estão internadas com sintomas do coronavírus e 17.797 se recuperaram da infecção.





A Prefeitura de Cotia, por meio de nota, informou ao Cotia e Cia que não é possível descriminar o número de casos de contaminação pela variante ômicron, pois o Instituto Adolfo Lutz não está fazendo esta análise por conta do grande quantitativo no Estado de São Paulo.





A Prefeitura também disse que segue exigindo os protocolos sanitários em todos os ambientes fechados e que, desde 2020, tem a ação de desinfecção de ambientes públicos, de grande movimentação, paradas e terminal de ônibus, entre outros, com produto saneante.





“Os Pronto Atendimentos municipais estão com protocolo de atendimento ajustado e preparado para atendimento de pacientes com síndrome gripal/Covid-19”, concluiu.