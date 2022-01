Em Cotia, 52 mil pessoas não tomaram a dose de reforço da vacina contra Covid-19

Levantamento da Secretaria de Saúde mostra também que cerca de 12 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacina

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Um levantamento da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Cotia mostra que cerca de 52 mil pessoas que concluíram o esquema vacinal não retornaram ao serviço de saúde para receberem a dose extra da vacina contra a Covid-19 e aumentarem a proteção contra a doença





O levantamento também mostra que cerca de 12 mil pessoas estão com o esquema vacinal contra a Covid-19 incompleto, ou seja, já deveriam ter voltado à unidade de saúde para receber a 2ª dose.





Os dados referem-se até o dia 12 de janeiro de 2022.





A vacinação é feita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município onde são aplicadas 1ª, 2ª e dose adicional. Basta comparecer à UBS com documento oficial com foto e CPF e comprovante de endereço.





Caso a pessoa já tenha recebido alguma dose do imunizante, deve levar o cartão de vacina.





Quem testou positivo para Covid-19 deve dar um intervalo quatro semanas após o início dos sintomas para receber a vacina, no caso de assintomáticos, o prazo deve ser contado a partir do resultado positivo.