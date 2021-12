Pré-candidato ao governo de SP, Guilherme Boulos (PSOL) visita Cotia nesta quinta-feira (16)

Visita faz parte da caravana ‘Virada Paulista’, que já passou por mais de 30 cidades do estado

Pré-candidato do PSOL ao governo de São Paulo em 2022, Guilherme Boulos estará em Cotia nesta quinta-feira (16). O encontro será às 19h na Câmara Municipal.





Boulos foi indicado como pré-candidato a governador pelo congresso do PSOL, em setembro. Ele tem realizado uma caravana pelo estado de São Paulo chamada de ‘Virada Paulista’, que já passou por mais de 30 cidades.





O objetivo da ‘Virada Paulista’, segundo o PSOL, é ver de perto as diversas realidades regionais do estado e “ajudar na organização para derrotar Bolsonaro e o tucanato em SP”.





Nas eleições de 2020 à Prefeitura de São Paulo, Boulos ficou em segundo lugar, com 2,1 milhões de votos (41% dos votos válidos) no segundo turno, contra o candidato do PSDB, Bruno Covas.





O líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) também foi candidato à Presidência da República em 2018, quando teve 617 mil votos (menos de 1% dos votos válidos).