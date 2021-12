Pessoas trans terão núcleo de atendimento em Cotia

Anúncio foi feito nesta quarta-feira (1º), durante a ação denominada “Vamos Falar sobre Aids”, que integrou a programação dos “16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência contra as Mulheres”



Evento ocorreu nesta quarta-feira (1º) no auditório da Prefeitura de Cotia. Foto: Alexandre Rezende





A Prefeitura de Cotia anunciou, nesta quarta-feira (1º), a implantação de um núcleo de atendimento às pessoas trans. O anúncio foi feito durante a ação denominada “Vamos Falar sobre Aids”, que integrou a programação dos “16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.





O serviço especializado às pessoas trans, por meio das secretarias de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher e de Saúde, começará a funcionar no próximo dia 13.





O espaço será implantado no Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), na Secretaria de Saúde de Cotia. Segundo a prefeitura, será o primeiro equipamento público do tipo na região Oeste e Sudoeste da Grande São Paulo.





“Este é um momento histórico para Cotia. Momento em que a cidade se volta com atendimento e aconselhamento para pessoas que sempre foram negligenciadas”, disse o secretário de Saúde, Magno Sauter.





A vice-prefeita e secretária de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, Ângela Maluf, endossou a importância desta história que Cotia começa a escrever. “[o Núcleo] é uma grande conquista de direitos humanos. As causas humanas têm a nossa cara e o nosso coração”, destacou.





De acordo com Ângela Maluf, Cotia se debruçou na construção deste projeto e foi conhecer experiências já implantadas, como o Centro de Referência Trans da Vila Mariana, o AME Pró Trans de Guarulhos e o Ambulatório Trans de Campinas.





SOBRE O EVENTO





O evento “Vamos Falar sobre Aids” contou com o apoio de Marina Reidel, Diretora do Departamento de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; do médico Paulo Bafile, coordenador médico da atenção básica, que será o médico responsável pelo atendimento no Núcleo.





Alberto Silva, idealizador e coordenador da Casa Florescer que acolhe pessoas trans em vulnerabilidade em São Paulo. O evento trouxe ainda importantes informações sobre prevenção e tratamento de IST/AIDS com a participação da Farmacêutica Alícia Kruger, travesti, interlocutora do Vigiar SUS, do Ministério da Saúde na Secretaria Estadual de Saúde do Paraná.





A programação teve ainda palestra da Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Silvana Silva, que além de trazer diversos dados estatísticos, lembrou que hoje temos 38 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS no mundo e que falar de HIV continua sendo muito importante. Palestrou também o Psicólogo do SAE, Pedro Henrique Jardim, que integrará a equipe de atendimento do novo Núcleo.





O Farmacêutico Nélio Girardo, Coordenador do Serviço de Atenção Especializada SAE/CTA de Cotia, que também será o Coordenador do Núcleo de Atendimento às Pessoas Trans, apresentou toda a equipe e os fluxos do Serviço.





SERVIÇO





Núcleo de Atendimento às Pessoas Trans de Cotia





Início do atendimento: 13 de dezembro





SAE/CTA: Av. Professor Manoel José Pedroso, 843 – Piso 1 – Parque Bahia