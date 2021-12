Menino Jesus é retirado de presépio em Cotia após ser danificado

Um agente da GCM identificou que a imagem estava quebrada e a retirou do local; imagens do totem de monitoramento poderão ajudar a identificar a causa da avaria, disse a prefeitura

Imagens do presépio foram enviadas ao Cotia e Cia





A terapeuta Patrícia Cavalcanti foi até a Feira Noturna de Cotia, na noite desta quarta-feira (29), e resolveu ver o presépio montado pela prefeitura para mostrar ao seu neto Miguel, de 6 anos. Mas, ao chegar no local, a criança reparou que algo estava faltando.





“O Miguel falou, ‘ué, cadê o bebezinho Deus?’”, se referindo à imagem do Menino Jesus, que não estava no presépio mais. De primeiro momento, Patrícia pensou que o Menino Jesus havia sido furtado, mas não foi o que ocorreu.





Cotia e Cia entrou em contato com a prefeitura nesta quinta-feira (30) para perguntar o que tinha acontecido com a imagem. Segundo a prefeitura, o Menino Jesus foi retirado do presépio montado em frente ao Paço Municipal por um agente da Guarda Civil Municipal (GCM), que identificou uma avaria no item.





“O boneco foi retirado do local e a empresa responsável pela decoração natalina foi comunicada para que providencie o reparo e/ou a substituição do Menino Jesus do presépio que pode ter sido danificado por alguma pessoa que tocou indevidamente ou por algum cachorro que tenha passado por ali”, explicou a prefeitura.





Ainda de acordo com o Executivo, imagens do totem de monitoramento ajudarão a identificar o momento em que a avaria foi causada.





Por Neto Rossi