Faculdade Rio Branco e OAB Cotia realizam palestras sobre violência doméstica e familiar

O evento reunirá juízes, promotores, delegados, assistentes sociais e ativistas que atuam contra a violência doméstica



Palestras ocorrerão nesta terça (7) e quarta-feira (8). Foto: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília





CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cotia em parceria com as faculdades integradas Rio Branco Granja Viana realiza, nesta terça (7) e quarta-feira (8), um ciclo de debates sobre os desafios no enfrentamento da violência doméstica e familiar –





ao vivo por aqui. O evento reunirá juízes, promotores, delegados, assistentes sociais e ativistas que atuam contra a violência doméstica. As palestras ocorrerão em ambiente virtual e serão transmitidas. O evento reunirá juízes, promotores, delegados, assistentes sociais e ativistas que atuam contra a violência doméstica.





A abertura do ciclo de debates será feita pelo diretor das Faculdades Rio Branco Granja Vianna , Dr. José Maria de Souza Júnior, e pela Presidente da OAB Cotia, Mariana Arteiro.





O primeiro tema que será desenvolvido nesta terça, das 14h às 15h30, é: “Desafios estruturais no contexto atual e de diversidade a serem enfrentados”. Abordarão esse tema a advogada e especialista no combate à violência doméstica e familiar, Silvia Cursino; a juíza aposentada do TJMG e advogada especialista em gênero, Maria Consentino, e a delegada de polícia e coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, Jamila Jorge Ferrari.





Na segunda rodada de palestras, que acontecerá das 15h30 às 17h, será apresentado o tema “Efetividade do sistema penal de combate à violência doméstica e familiar”. Os palestrantes serão o advogado criminalista, Henrique Gonçalves Sanches, o promotor de Justiça do Ministério Público de Cotia, Ricardo Navarro, e a advogada especialista na Lei Maria da Penha, Chislaine Oliveira.





PALESTRAS DE QUARTA-FEIRA (8)





Dando continuidade aos debates, na quarta-feira (8) será discutido, primeiramente, o tema ‘Impactos nos procedimentos de intervenção’, com o psicanalista com formação acadêmica em Direito e Psicologia, Fabrício Notary, a assistente social e conselheira tutelar de Cotia, Luana Karen, e a gestora de escola pública pelo Estado de São Paulo, Daniele Moschioni.





Na sequência e para finalizar o encontro, abordarão o tema ‘Buscando soluções a partir de novas abordagens: próximos passos ou novos desafios’ o juiz de direito do TJSP, Wendell Lopes, a advogada, mestra e doutoranda em Direitos Humanos pela USP, Simone Henrique, e a administradora com experiência em empresas multinacionais e co-fundadora do coletivo Mulheração, Rita Augusta de Castro.