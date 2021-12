Defesa Civil de Cotia prepara ações para prevenir efeitos da chuva em áreas de risco

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), publicou um decreto detalhando ações da chamada ‘Operação Verão 2021’. O decreto foi publicado no Diário Oficial no último dia 23.





A operação vai contar com ações para prevenir os efeitos das chuvas esperadas durante o verão, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Defesa Civil.





Segundo o decreto, as áreas de risco cadastradas pela Defesa Civil deverão ter ações preventivas para diminuir o impacto das chuvas, como alagamentos e enchentes, por meio da conscientização de comerciantes e moradores.





A conscientização, segue o documento, será feita através de palestras, distribuição de panfletos e informativos, bem como pela notificação dos ocupantes de áreas de alto risco para que desocupem o local tão logo haja sinal de chuva forte, com possibilidade de alagamento.





“Haverá, ainda, a conscientização e divulgação de alertas quanto a situações de deslizamentos e escorregamentos de barrancos, inclusive com simulações, se for o caso, promovidas conjuntamente com o Corpo de Bombeiros do Município, para o qual será pedida estreita colaboração”, diz trecho do decreto.





As ações a serem empreendidas, ainda segundo o texto, deverão ser comunicadas a todas as secretarias municipais e também ao SAMU, D.E.R., Polícia Militar, imprensa local, CONSAB's, entre outros órgãos e entidades afins.





“Com a urgência possível, serão desenvolvidas campanhas para a conscientização da população para não jogar entulho, lixo ou quaisquer outros tipos de materiais perto de bueiros, córregos ou caminhos de águas pluviais, bem como para deixar limpas as sarjetas defronte de suas casas, evitando que o lixo das ruas vá para os bueiros e, daí, para a tubulação de águas pluviais”, complementa o texto.