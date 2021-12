Cotia tem 228 vagas temporárias para o Censo 2022 do IBGE; Saiba como se inscrever

Salários chegam até a R$ 2.100,00.





O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de contratação de Agente Censitário e Recenseador para trabalharem no Censo 2022. Para Cotia, o IBGE divulgou que foram abertas 228 vagas temporárias, os salários são de R$ 2.100,00 (Agente Censitário Municipal) e R$ 1.700,00 (Agente Censitário Supervisor) e, no caso dos Recenseadores, o pagamento será por produção.





Para se inscrever basta acessar ( https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21 ) até às 16h do dia 29/12, a inscrição será confirmada mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$60,50, há possibilidade de solicitação de isenção da taxa de inscrição para quem atende os pré-requisitos descritos no Edital do processo seletivo.





A prova objetiva está marcada para o dia 27/03/2022 e a divulgação dos locais será no dia 21/03/2022. Serão testados conhecimentos em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Administração e Situações Gerenciais e Conhecimentos Técnicos, totalizando 60 questões de múltipla escolha. É necessário ter Ensino Fundamental ou Ensino Médio completo.









Inscrições para processo seletivo simplificado do Censo 2022





Prazo de inscrição: até às 16h de 29 de dezembro

Link de inscrição ( https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Taxa de inscrição: R$60,50

Prazo para solicitar isenção de taxa: até 16h de 29 de dezembro

O edital do processo seletivo pode ser acessado em: